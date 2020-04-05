Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Уважаемые жители города Умань и Уманского района! На время карантина оперативным штабом установлен особый режим въезда в наш город. Прошу Вас с пониманием отнестись к таким действиям”, – отметил мэр.
Мэр города призвал всех, не сеять “информационный вирус” в сети и четко понять – въезд в город ограничен.
Теперь въехать в город можно будет только на четырех контрольно-пропускных пунктах:
1) улица Деревянко, 26;
2) улица Интернациональная, 4;
3) перекресток улиц Киевская – Слободская;
4) перекресток улиц Городецкая – Заводская – Зализняка.
На КПП всем будут проверять температуру.
В Умань имеют право беспрепятственного въезда и только после прохождения осмотра:
– жители Умани;
– граждане, работающие в Умани;
– жители Уманского района, въезжающие в город по необходимости (покупка продуктов питания, медикаментов, посещение финансовых учреждений, органов государственной власти и т.д.);
– грузовые автомобили, перевозящие продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, медикаменты и медицинские средства, сельскохозяйственную продукцию, почту;
– транспортные средства предприятий и организаций, обеспечивающие жизнедеятельность города (при наличии документов, подтверждающих право на въезд в город)
– экстренные службы;
– откомандированные в город Умань (при наличии соответствующих документов).
Выезд из города проводится беспрепятственно.
- 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.
- Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.
- Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.