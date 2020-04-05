Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий усиливает меры безопасности и закрыл город на въезд из-за коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Уважаемые жители города Умань и Уманского района! На время карантина оперативным штабом установлен особый режим въезда в наш город. Прошу Вас с пониманием отнестись к таким действиям”, – отметил мэр.

Мэр города призвал всех, не сеять “информационный вирус” в сети и четко понять – въезд в город ограничен.

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Теперь въехать в город можно будет только на четырех контрольно-пропускных пунктах:

1) улица Деревянко, 26;

2) улица Интернациональная, 4;

3) перекресток улиц Киевская – Слободская;

4) перекресток улиц Городецкая – Заводская – Зализняка.

На КПП всем будут проверять температуру.

В Умань имеют право беспрепятственного въезда и только после прохождения осмотра:

– жители Умани;

– граждане, работающие в Умани;

– жители Уманского района, въезжающие в город по необходимости (покупка продуктов питания, медикаментов, посещение финансовых учреждений, органов государственной власти и т.д.);

– грузовые автомобили, перевозящие продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, медикаменты и медицинские средства, сельскохозяйственную продукцию, почту;

– транспортные средства предприятий и организаций, обеспечивающие жизнедеятельность города (при наличии документов, подтверждающих право на въезд в город)

– экстренные службы;

– откомандированные в город Умань (при наличии соответствующих документов).

Выезд из города проводится беспрепятственно.