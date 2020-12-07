Об этом он рассказал в комментарии Pavlovsky News.
Ранее бывший советник главы Офиса Президента и эксминистр финансов Игорь Уманский обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности и растрате денег с коронавирусного фонда – в частности, на дороги. Он уверял, что на “Большом строительстве” разворовали десятки миллиардов гривен.
После этого в “Слуге народа” Уманского обозвали алкоголиком. Это сделал заместитель председателя бюджетного комитета Рады Александр Трухин во время политического ток-шоу.
Он сказал: “Игорь Уманский говорит странные вещи, потому что он – алкоголик”.
После этих слов Трухин еще добавил: “Господин Уманский, который пробыл в должности министра финансов рекордно короткий срок – это наша большая ошибка”.
Так, Уманский заявил, что не собирается опускаться до уровня своего обидчика.
“Опускаться до уровня людей, которые сравнялись с плинтусом и пытаются обмазать других какими-то фекалиями пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют”, – сказал он.
Уманский уточнил, что после его заявлений о растрате властью денег с коронавирусного фонда правоохранительные органы начали расследование по всем схемам. В частности, касаются они и расходов на дороги.
“Пошла тотальная проверка не только по дорогам. Это и социальные объекты: школы, сады, общежития”, – отметил Уманский.
По его словам, есть четкое понимание сколько было украдено на “Большом строительстве” и кто за этим стоит.
- В начале апреля, после своего увольнения с должности главы Министерства финансов, Игорь Уманский дал интервью. В нем он рассказал о существовании коррупционных схем на таможне, в рамках которых “контрабас” как шел, так и идет”. В том же интервью Уманский рассказывал о “скрутках” с НДС, из-за которых “в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет”.
- В апреле Игорь Уманский стал советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. 12 ноября Уманский подал в отставку с этой должности.