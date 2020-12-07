Бывший министр финансов и советник Ермака Игорь Уманский ответил на оскорбление со стороны "слуги народа" Александра Трухина. Тот назвал его "алкоголиком" и "ошибкой".

Об этом он рассказал в комментарии Pavlovsky News.

Ранее бывший советник главы Офиса Президента и эксминистр финансов Игорь Уманский обвинил власть в потере адекватного восприятия реальности и растрате денег с коронавирусного фонда – в частности, на дороги. Он уверял, что на “Большом строительстве” разворовали десятки миллиардов гривен.

После этого в “Слуге народа” Уманского обозвали алкоголиком. Это сделал заместитель председателя бюджетного комитета Рады Александр Трухин во время политического ток-шоу.

Он сказал: “Игорь Уманский говорит странные вещи, потому что он – алкоголик”.

После этих слов Трухин еще добавил: “Господин Уманский, который пробыл в должности министра финансов рекордно короткий срок – это наша большая ошибка”.

Так, Уманский заявил, что не собирается опускаться до уровня своего обидчика.

“Опускаться до уровня людей, которые сравнялись с плинтусом и пытаются обмазать других какими-то фекалиями пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют”, – сказал он.

Уманский уточнил, что после его заявлений о растрате властью денег с коронавирусного фонда правоохранительные органы начали расследование по всем схемам. В частности, касаются они и расходов на дороги.

“Пошла тотальная проверка не только по дорогам. Это и социальные объекты: школы, сады, общежития”, – отметил Уманский.

По его словам, есть четкое понимание сколько было украдено на “Большом строительстве” и кто за этим стоит.