Игорь Уманский, бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака, решил пока воздержаться от выступлений в прямых эфирах на телеканалах.

Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook.

Решение временно прекратить общение с представителями медиа Уманский принял “по просьбе Ермака”.

“Уважаемые друзья и коллеги, по личной просьбе Андрея Ермака я принял решение до личной встречи с ним после его выздоровления временно воздержаться от участия в эфирах”, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что лишь на днях Уманский на пресс-конференции для СМИ заявлял, что “достучаться к власти возможно исключительно через публичную плоскость – экран телевизора, социальные сети”. “Записки, предложения и так далее, к сожалению, не воспринимаются”, – отмечал он.

Как известно, в начале апреля, после своего увольнения с должности главы Министерства финансов, Уманский дал интервью. В нем он рассказал о существовании коррупционных схем на таможне, в рамках которых “контрабас” как шел, так и идет”.

В том же интервью Уманский рассказывал о “скрутках” с НДС, из-за которых “в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет”.

В апреле Игорь Уманский стал советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. 12 ноября Уманский подал в отставку с этой должности.

Впоследствии Уманский опубликовал Facebook-пост, в котором заявил о хищении “дорожным картелем” миллиардов из коронавирусного фонда. Он подчеркивал, что средства COVID-фонда были искусственно потрачены, и на самом деле без этих 35-36 млрд гривен можно было построить ту же протяженность дорог.

Уже 18 ноября Уманский дал пресс-конференцию для СМИ возле здания Верховной Рады, во время которой призвал к публичному секвестру (сокращению определенных статей) государственного бюджета 2020 года, примерно на 100 млрд грн.

На той же пресс-конференции он заявил о необходимости создания медицинской инфраструктуры в регионах. Кроме того, Уманский выразил мнение, что Украина в очередной раз потеряла доверие Международного валютного фонда (МВФ) и поэтому не стоит ожидать следующего транша.