Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает корреспондент #Букв.
Стоит отметить, что новый транш МВФ предусмотрен в проектах государственного бюджета на следующий год.
“В финансовой системе самое главное – это доверие. Украина, к сожалению, в очередной раз потеряла это доверие. И пока мы не выполним свои обязательства, которые мы взяли на себя, подписывая соглашение с МВФ, ожидать следующий транш нецелесообразно”, – отметил Уманский, бывший министр финансов.
Фото: #Буквы
По его словам, выплаты по государственному долгу — самая большая статья расходов из бюджета на следующий год.
“Бюджет следующего года на 66% — это долги. В этих условиях обслуживание долга 160 млрд – едва ли не самая большая статья расходов государственного бюджета. Правительство не может в этих условиях не пойти на реструктуризацию государственного долга и отсрочку выплат как по основной сумме, так и по обслуживанию”, — отметил он.
- Бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака – Игорь Уманский заявил о хищении “дорожным картелем” миллиардов из коронавирусного фонда.
- Игорь Уманский, бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака, призывает к публичному секвестру (сокращению определенных статей) государственного бюджета 2020 года, примерно на 100 млрд грн.