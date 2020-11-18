Игорь Уманский, бывший советник председателя Офиса президента Андрея Ермака, заявил, что Украина в очередной раз потеряла доверие Международного валютного фонда (МВФ) и поэтому не стоит ожидать следующего транша.

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает корреспондент #Букв.

Стоит отметить, что новый транш МВФ предусмотрен в проектах государственного бюджета на следующий год.

“В финансовой системе самое главное – это доверие. Украина, к сожалению, в очередной раз потеряла это доверие. И пока мы не выполним свои обязательства, которые мы взяли на себя, подписывая соглашение с МВФ, ожидать следующий транш нецелесообразно”, – отметил Уманский, бывший министр финансов.

Фото: #Буквы

По его словам, выплаты по государственному долгу — самая большая статья расходов из бюджета на следующий год.

“Бюджет следующего года на 66% — это долги. В этих условиях обслуживание долга 160 млрд – едва ли не самая большая статья расходов государственного бюджета. Правительство не может в этих условиях не пойти на реструктуризацию государственного долга и отсрочку выплат как по основной сумме, так и по обслуживанию”, — отметил он.