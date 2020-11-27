Об этом Ермак и Уманский сообщили в Facebook.
“Я больше не советник Главы Офиса Президента. Эта страница перевернута”, — кратко сообщил Уманский.
В свою очередь Ермак развернуто сообщил о том, что сегодня встречался со своим уже бывшим советником.
По словам главы ОПУ, их разговор касался заявлений о фактах коррупции, которые накануне сделал Уманский. Ермак утверждает, что Уманский неоднократно имел возможность сообщить об этих фактах соответствующим органам, но не делал этого.
“За последние месяцы в Офисе Президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого. Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, в Правительство и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас”, — отметил глава Офиса.
Также Ермак осудил решение Уманского проинформировать о своем желании уволиться не напрямую, а постом в Интернете.
Напоследок глава ОПУ пожелал Уманскому удачи в будущих проектах и отметил, что уважает работу своего экс-советника и не сомневается в его способностях.
- Напомним, в апреле Игорь Уманский стал советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. 12 ноября Уманский подал в отставку с этой должности.
- Впоследствии Уманский опубликовал Facebook-пост, в котором заявил о хищении “дорожным картелем” миллиардов из коронавирусного фонда. Он подчеркивал, что средства COVID-фонда были искусственно потрачены, и на самом деле без этих 35-36 млрд гривен можно было построить ту же протяженность дорог.
- Уже 18 ноября Уманский дал пресс-конференцию для СМИ возле здания Верховной Рады, во время которой призвал к публичному секвестру (сокращению определенных статей) государственного бюджета 2020 года, примерно на 100 млрд грн.
- На той же пресс-конференции он заявил о необходимости создания медицинской инфраструктуры в регионах. Кроме того, Уманский выразил мнение, что Украина в очередной раз потеряла доверие Международного валютного фонда (МВФ) и поэтому не стоит ожидать следующего транша.
- 20 ноября Уманский заявил, что решил пока решил воздержаться от выступлений на прямых эфирах на телеканалах.
- Нардеп от “Слуги народа”, заместитель главы бюджетного комитета Рады Александр Трухин заявил, что последние заявления Игоря Уманского связаны с тем, что у него алкогольная зависимость.