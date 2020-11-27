Об этом Ермак и Уманский сообщили в Facebook.

“Я больше не советник Главы Офиса Президента. Эта страница перевернута”, — кратко сообщил Уманский.

В свою очередь Ермак развернуто сообщил о том, что сегодня встречался со своим уже бывшим советником.

По словам главы ОПУ, их разговор касался заявлений о фактах коррупции, которые накануне сделал Уманский. Ермак утверждает, что Уманский неоднократно имел возможность сообщить об этих фактах соответствующим органам, но не делал этого.

“За последние месяцы в Офисе Президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого. Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, в Правительство и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас”, — отметил глава Офиса.

Также Ермак осудил решение Уманского проинформировать о своем желании уволиться не напрямую, а постом в Интернете.

Напоследок глава ОПУ пожелал Уманскому удачи в будущих проектах и ​​отметил, что уважает работу своего экс-советника и не сомневается в его способностях.