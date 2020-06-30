В Соединенных Штатах умер известный актер Карл Райнер, который был обладателем девяти премий "Эмми".

Об этом сообщил американский ресурс TMZ.

Уточняется, что Карлу Райнеру было 98 лет.

Актер, режиссер и комик скончался в окружении семьи в своем доме в Беверли-Хиллз. При этом причина смерти не уточняется.

За свою актерскую карьеру Райнер стал номинантом одной премии “Грэмми” и девяти премий “Эмми”. Он наиболее известен американским зрителям по “Шоу Дика Ван Дайка”, где выступал сценаристом и одним из актеров.

Райнер также исполнял одну из главных ролей в фильме “Русский идут! Русские идут!” и снимался в “Одиннадцати друзьях Оушена”.

Помимо того, актер также записывал озвучку для мультфильмов “Пингвины из Мадагаскара”, “История игрушек 4”, исполнял эпизодические роли в сериалах “Доктор Хаус”, “Красотки в Кливленде”, “Два с половиной человека”, а также “Парки и зоны отдыха”.