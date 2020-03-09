Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

“Изгоняющий дьявола”, “Остров проклятых”, “Жутко громко и запредельно близко”, “Звездные войны: Пробуждение силы” — в этих и других фильмах снялся за свою многолетнюю карьеру Макс фон Сюдов. А в шестом сезоне сериала “Игра престолов” актер перевоплотился в трехглазого ворона, традиционно произведя сильное впечатление на зрителей. Макс фон Сюдов родился в Швеции в 29м году, отец был преподавателем университета, мама — школьной учительницей.

Первую известность получил в середине 50-х годов в фильмах Ингмара Бергмана. Начав с роли Рыцаря в фильме “Седьмая печать”, который вышел на экраны в 1957м году, фон Сюдов по сути стал воплощением на экране второго “я” Бергмана. Он снялся в 11-ти его картинах. Работал и с другими знаменитостями: в том числе Вуди Алленом, Дэвидом Линчем и Стивеном Спилбергом.

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Шведский актер обладатель призов кинофестивалей в Каннах, Венеции, других престижных наград.

В 1960-е переехал в Голливуд, где сыграл в “Экзорцисте” Уильяма Фридкина, “Ханна и ее сестры” Вуди Аллена и других картинах. Дважды был номинирован на “Оскар” – за “Пелле-Завоевателя” Билли Аугуста в 1987-м и “Невероятно громко и очень близко” Стивена Долдри.