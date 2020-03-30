В возрасте 86 лет умер выдающийся польский дирижер и композитор Кшиштоф Пендерецкий.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что причиной смерти Пендерецкого была “длительная и серьезная болезнь”. Умер композитор в своем доме в Кракове.

Поклонники рока знают Пендерецкого по его работе с Джонни Гринвудом из Radiohead.

Международная карьера Пендерецкого началась в возрасте 25 лет, когда он выиграл все три главных приза на конкурсе молодых композиторов в Варшаве в 1959 году – написал одну партитуру правой рукой, одну левой и попросил помочь друга, чтобы почерк не выдавал, что все они принадлежат одному человеку.

В конце 1950-х и 1960-х Пендерецкий экспериментировал с авангардными формами и звуком, техникой и нетрадиционными инструментами, используя магнитную ленту и даже пишущие машинки.

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Первая опера Пендерецкого “Дьяволы Лоудуна” 1969 года, основанная на романе Олдуса Хаксли об инквизиции, поставила его в противоречие с Ватиканом, который призвал его прекратить выступления. Пендерецкий отказался.

Пендерецкий писал музыку для различных исторических праздников по всему миру. Он писал по заказу западногерманского радио, чтобы отпраздновать 700-летие Мюнстерского собора и чтобы отметить 3000-летие Иерусалима.

В 1967 году он написал большую хоровую работу “Dies Ira”», известную также как “Auschwitz Oratorio”, в честь жертв Холокоста.

Его вторая опера “Потерянный рай”, основанная на стихотворении Джона Мильтона, казалось, примирила его с католической церковью, и в 1979 году он провел концерт в Ватикане для польского папы Иоанна Павла II.

В 2012 году Пендерецкий записал альбом с Гринвудом, гитаристом Radiohead.

Богатая, мощная, иногда грозная музыка Пендерецкого, особенно в его ранних работах, использовалась в голливудских фильмах, включая “Сияние” Стэнли Кубрика, “Остров затвора” Мартина Скорсезе, “Внутренняя империя” Дэвида Линча и “Экзорцист” Уильяма Фридкина.

Прах композитора будет похоронен в Национальном пантеоне, склепе церкви Святого Петра и Павла в Кракове.

Похороны откладываются из-за пандемии коронавируса.