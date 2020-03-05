Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Сын Переса де Куэльяра рассказал местной радиостанции RPP, что его отец умер в своем доме в Перу.
В течение двух сроков пребывания на посту Генерального секретаря ООН он заключал мирные соглашения в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Ключевым достижением стали переговоры о прекращении огня между Ираном и Ираком в 1988 году после восьми лет конфликта.
Перес де Куэльяр изучал право в Католическом университете Лимы, прежде чем начать дипломатическую карьеру в министерстве иностранных дел Перу.
Он был на службе в посольствах по всей Европе и Латинской Америке и присоединился к делегации Перу на первой Генеральной Ассамблее ООН в 1946 году.
В ООН он председательствовал во влиятельном Совете безопасности и, в качестве специального представителя, заключил мирное соглашение между Грецией и Турцией в 1974 году после турецкого вторжения на Кипр.
В 1981 году он стал пятым Генеральным секретарем ООН – первым из Латинской Америки – и возглавлял международный орган в наиболее критические годы холодной войны между Америкой и Советским Союзом.
Помимо ирано-иракской войны, к концу своего второго срока в 1991 году он помог положить конец военным действиям в Западной Сахаре и гражданским войнам в Сальвадоре, Камбодже и Никарагуа.
Будучи главой ООН, он также обеспечил вывод советских войск из Афганистана и обеспечил независимость Намибии от Южной Африки.
Он баллотировался на пост президента Перу в 1995 году, но не прошел, уступив дорогу Альберто Фухимори.
После того, как Фухимори подал в отставку в 2000 году на фоне скандала с подкупом, Перес де Куэльяр некоторое время занимал пост министра иностранных дел и премьер-министра.
Похороны Переса де Куэльяра запланированы на пятницу.
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