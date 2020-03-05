На 101 году жизни умер бывший Генеральный секретарь ООН и премьер-министр Перу Хавьер Перес де Куэльяр.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Сын Переса де Куэльяра рассказал местной радиостанции RPP, что его отец умер в своем доме в Перу.

В течение двух сроков пребывания на посту Генерального секретаря ООН он заключал мирные соглашения в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Ключевым достижением стали переговоры о прекращении огня между Ираном и Ираком в 1988 году после восьми лет конфликта.

Перес де Куэльяр изучал право в Католическом университете Лимы, прежде чем начать дипломатическую карьеру в министерстве иностранных дел Перу.

Он был на службе в посольствах по всей Европе и Латинской Америке и присоединился к делегации Перу на первой Генеральной Ассамблее ООН в 1946 году.

В ООН он председательствовал во влиятельном Совете безопасности и, в качестве специального представителя, заключил мирное соглашение между Грецией и Турцией в 1974 году после турецкого вторжения на Кипр.

В 1981 году он стал пятым Генеральным секретарем ООН – первым из Латинской Америки – и возглавлял международный орган в наиболее критические годы холодной войны между Америкой и Советским Союзом.

Помимо ирано-иракской войны, к концу своего второго срока в 1991 году он помог положить конец военным действиям в Западной Сахаре и гражданским войнам в Сальвадоре, Камбодже и Никарагуа.

Будучи главой ООН, он также обеспечил вывод советских войск из Афганистана и обеспечил независимость Намибии от Южной Африки.

Он баллотировался на пост президента Перу в 1995 году, но не прошел, уступив дорогу Альберто Фухимори.

После того, как Фухимори подал в отставку в 2000 году на фоне скандала с подкупом, Перес де Куэльяр некоторое время занимал пост министра иностранных дел и премьер-министра.

Похороны Переса де Куэльяра запланированы на пятницу.