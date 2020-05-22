Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий в Facebook.

“Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим укринцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной”, – написал он.

Соболезнования по поводу смерти Матвиенко выразил и бывший народный депутат Леонид Емец на своей странице в Facebook.

“Умер Анатолий Матвиенко. Один из друзей моего отца. Патриот, государственник. Мы все потеряли, и больше семья. Мои самые искренние соболезнования”, – написал Емец.

“Сегодня отошел в вечность п. Анатолий Матвиенко. Спасибо Вам, Анатолий Сергеевич, по Ваше служение. Вечная память”, – написал священник Руслан Озарко.

Анатолий Матвиенко умер в возрасте 67 лет. Он создал и некоторое время возглавлял Украинскую народную партию “Собор”, в 2005 году был премьером Крыма.

Также Матвиенко был народным депутатом шести созывов Верховной Рады.

В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. В 2006-2007 годах – народный депутат 5-го созыва от блока “Наша Украина” (№12 в списке), член УРП “Собор”. В 2007 году был избран народным депутатом 6-го созыва от блока “Наша Украина – Народная Самооборона” (№22 в списке) как председатель Украинской республиканской партии “Собор”. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду по 17 округу (Винницкая область) как самовыдвиженец и член партии “Украинская платформа “Собор”. В Раде 8-го созыва Матвиенко был избран от партии “Блок Петра Порошенко” (№32 в списке), был членом партии.

Имел степень доктора политических наук, неоднократно был отмечен государственными наградами.