Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года.

Об этом сообщила партия “Европейская солидарность”.

“Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях”, – говорится в сообщении.

В связи со смертью отца партийцы выразили соболезнования семье Порошенко.

Биография

Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года в Бессарабии.

В 1959 году окончил Львовский сельскохозяйственный институт по специальности “инженер-механик механизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве”.

После его окончания работал в городе Болград Одесской области главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники.

С 1974 года работал на Бендерском исследовательском экспериментально-ремонтном заводе в городе Бендеры в Молдавии. Вскоре занял должность директора завода.

В 1992 году в связи с войной в Приднестровье переехал в Киев, где в аспирантуре Киевского университета им. Шевченко учился его младший сын Петр.

В том же году стал заместителем генерального директора АО “Биржевой дом Украина” (генеральным директором был Петр Порошенко), в 1993 году — заместителем генерального директора ЗАО “Украинский промышленно-инвестиционный концерн”, который объединил более 50 предприятий; генеральным директором Укрпроминвеста являлся Петр Порошенко.

В начале 2000 годов Алексей Порошенко с сыном Петром занялись сельским хозяйством. Начали с Крыжопольского сахарного завода.

В 2006 году стал депутатом Винницкого областного совета от партии “Наша Украина”. Был членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.

На выборах в Винницкий областной совет 2010 года прошел по списку партии “Единство”. Туда же прошел и сын Петра Порошенко Алексей.

Жена Алексея Ивановича, Евгения, умерла в 2004 году, похоронена в родовом склепе на Зверинецком кладбище Киева.

У супругов было двое детей. Старший сын Михаил был одним из основателей компании “Укрпроминвест”, погиб в 1997 году в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах. Младший сын, Петр, был пятым президентом Украины с 2014 по 2019 год.

В 2009 году Алексей Иванович был награжден орденом “Героя Украины” за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Также имеет Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2007) за заслуги в государственном строительстве, весомый вклад в развитие и укрепление демократической, социальной и правовой Украины и по случаю Дня Соборности Украины.

Он – заслуженный работник сельского хозяйства Украины (2001), имеет орден “Знак Почета”, медаль “За трудовое отличие”.