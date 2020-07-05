Об этом сообщает пресс-служба ВСЦиРО.

“С глубокой скорбью сообщаем о том, что очередной председатель в ВСЦиРО Василий Федорович Райчинец, старший епископ Украинской Евангельской Церкви, в субботу, 4 июля, скончался”, – говорится в сообщении.

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций выражают свои соболезнования родным, друзьям, сослужителям и верующим, которыми занимался Василий Федорович Райчинец.

О причинах смерти пока не сообщается.

В июле 2008 Райчинец был награжден указом президента Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций – межконфессиональная институция, созданная в 1996 году. Ее целью является объединение усилий конфессий в духовном возрождении Украины и координация межцерковного диалога в Украине и за ее пределами, а также разработка проектов нормативных актов по вопросам государственно-конфессиональных отношений.