Умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров

О смерти музыканта сообщила его сестра Илона Ковальчук на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

“Этой ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего брата Руслана Егорова…” – сообщила она.

Сестра Егорова рассказала, что приехала к нему ночью через 15 мин после его звонка.

“Я приехала приехала к нему ночью через 15 мин после его звонка. Но было поздно, уже через 3 минуты, пока я вызвала ему скорую, он не брал трубку и больше я его не слышала … По предварительным данным, это сердечный приступ. По прощанию с ним и похоронам сообщу всем позже. Спасибо всем, кто скорбит вместе с моей семьей и за поддержку “, – написала она.

В Квартете Руслана Егорова также отреагировали на смерть музыканта и выразили соболезнование по этому поводу.

“Наш Друг и великий музыкант Руслан Егоров сегодня ночью ушел из жизни … Всей командой выражаем глубокое соболезнование семье и близким Руслана”, – сказано в сообщении.

Руслан Егоров был обладателем премии в категории “Лучший джазовый мужской вокал Украины” (фестиваль “Додж”) и почетным участником международных фестивалей Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Музыкант был известен своим авторским исполнением классических джазовых произведений.

Также он был вокалистом и играл на клавишных в украинском джазовом коллективе “Квартет Руслана Егорова”. Он был основан в 2010 году.

Последний альбом коллектива под названием Once in Chestnut Town вышел в 2017 году.