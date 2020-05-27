В возрасте 73 года умер известный украинский поэт и переводчик, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины Моисей Фишбейн.

Об этом сообщил председатель союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.

“Сегодня вечером (26 мая – ред.) после тяжелой болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн. Об этом мне только сообщила его жена п. Елена”, – отметил он.

Моисей Фишбейн – украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Он родился 1 декабря 1946 в Черновцах. Окончил филологический факультет Киевского педагогического института. Работал в главной редакции Украинской советской энциклопедии, а также был литературным секретарем Николая Бажана.

1979 в результате отказа от сотрудничества с КГБ Фишбейн эмигрировал, а с 1982 года жил в Германии, где в 1982-1995 годах работал в украинской и русской редакциях радиостанции “Свобода” корреспондентом, комментатором, редактором.

В 2003 году Моисей Фишбейн вернулся в Украину.

В 2019 году он заболел, и Украинский Центр ПЕН-Клуба собирал средства на его лечение – для операции на границей и последующей реабилитации.

Фишбейн писал свои стихи и переводил с десятка европейских языков.

Автор книг “Ямбовый круг” (1974), “Сборник без названия” (1984), “Дивный сад” (1991), “Апокриф” (1996), “Рассеянные тени” (2001), “Аферизмы” (2003), “Ранний рай” (2006). Перевел на украинский поэзии Г. Гейне, Г. Тракля, Р. М. Рильке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманн, Т. Арґези, Х. Н. Бялика, Ш. Бодлера, М. Волошина и других авторов.

Именно благодаря Моисею Фишбейну Израиль первым в мире принял на лечение детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Смерть поэта прокомментировал в Facebook нардеп Николай Княжицкий.

“Умер Моисей Фишбейн. Он действительно гениальный украинский поэт и переводчик”, – написал он.

Сочувствие по поводу смерти Моисея Фишбейна также выразил общественный деятель Иосиф Зисельс.

Он отметил: “В Первой киевской городской больницы №1 после продолжительной болезни скончался один из самых известных украинских поэтов и переводчиков, член Союза писателей и Пен-клуба Украины Моисей Фишбейн. Искренние соболезнования родным и друзьям”.

Нардеп и певец Святослав Вакаркук назвал Фишбейна “глубоким человеком”, который много сделал для Украины и украинской культуры.

“Его переводы Райнера Марии Рильке я считаю одним из лучших примеров перевода на украинский язык. Вечная память”, – написал Вакарчук.