Об этом в Facebook написал Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель министра регионального развития, бывший первый заместитель главы Киевской ОГА.
У Олега Мищенко была тяжелая форма диабета, а с коронавирусом он боролся неделю.
“Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус”, – написал Парцхаладзе.
- Накануне сообщалось, что в Италии вследствие заражения коронавирусом COVID-19 погибли уже более 10 тысяч человек.
- 28 марта сообщалось, что за последние сутки от коронавируса в Испании умерли 832 человека.