Об этом в Facebook написал Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель министра регионального развития, бывший первый заместитель главы Киевской ОГА.

У Олега Мищенко была тяжелая форма диабета, а с коронавирусом он боролся неделю.

“Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус”, – написал Парцхаладзе.