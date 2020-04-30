О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Исполнительница ушла из жизни 30 апреля в возрасте 56 лет.
“Час назад не стало моей любимой сестренки”, — написала она.
1 июня 2018 года певицу нашли в своей квартире без сознания – врачи диагностировали у артистки кровоизлияние в мозг. С тех пор Кирсо находилась в состоянии комы.
Полтавская группа “Фристайл” была основана в 1988 году. До 1991 года фронтменом коллектива был Вадим Казаченко. Солисткой “Фристайл” Кирсо стала в 1991 году.
Группа исполняла хиты советского времени “Ах, какая женщина”, “Больно мне, больно”, “Белая метелица”, “Цветет калина”, “Целуй меня горячей”.
- В августе 2019 года российский продюсер Андрей Разин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поспособствовать его визиту в Полтаву, чтобы приехать и навестить солистку группы “Фристайл” Нину Кирсо.