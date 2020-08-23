Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения страны.
По двум из четырех параметров – количеством больничных коек в медучреждениях первой волны и охвату тестированием в течение последних двух недель – негативных данных нет.
В то же время за заболеваемостью в течение 14 дней на 100 тыс. населения показатели превышены в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
Худшая ситуация среди всех регионов – в Черновицкой области, где 250,8 больных COVID-19 на 100 тыс. населения предельно допустимых 40.
По загруженности больничных коек в течение последних пяти дней негативные данные имеют семь областей и Киев.
- За прошедшие сутки, 22 августа, в Украине зафиксировано 1987 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.