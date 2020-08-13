Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что условия нового обмена пленными на Донбассе станут известны во время следующих переговоров, которые состоятся 18 августа.

Об этом он сказал в интервью “Украинскому радио”.

По его словам, на этой неделе украинская делегация в ТКГ обсуждала вопрос об обмене пленными на Донбассе, при этом не все детали сейчас можно объявлять публично.

“18 августа будет видеоконференция. Этот вопрос будет поставлен в полном объеме. И я думаю, не просто поставлен, а мы будем точно знать, какой обмен, даже количество людей с нашей и их стороны, будут обменены”, – отметил Кравчук.