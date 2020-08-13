Об этом он сказал в интервью “Украинскому радио”.
По его словам, на этой неделе украинская делегация в ТКГ обсуждала вопрос об обмене пленными на Донбассе, при этом не все детали сейчас можно объявлять публично.
“18 августа будет видеоконференция. Этот вопрос будет поставлен в полном объеме. И я думаю, не просто поставлен, а мы будем точно знать, какой обмен, даже количество людей с нашей и их стороны, будут обменены”, – отметил Кравчук.
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- Уже 31 июля Кравчук заявил, что в состав делегации может войти первый премьер Украины (1990-1992) Витольд Фокин.
- 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.
- Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношение к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.
- Леонид Кравчук сообщил, что украинская сторона в рамках урегулирования ситуации на востоке страны предлагает заменить понятие “особый статус” Донбасса. В частности, предлагается формулировка “особый режим административного управления”.