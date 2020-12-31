Украина должна получить вакцину от коронавируса производства компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после ее регистрации. Согласно договору, она должна иметь эффективность на уровне не менее 70%.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он напомнил, что вчера Министерство охраны здоровья через свое предприятие “Медицинские закупки Украины”, которое было определено как оператор по закупке вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

Во время первой поставки в Украину доставят 700 тыс. доз (в течение 30 дней после регистрации).

По словам Степанова, Sinovac завершает третью фазу клинических исследований, которая проходит в Бразилии. Ожидается, что результаты станут известны 7 января.

“Компания должна в ближайшее время, а именно 7 января, обнародовать результаты своих клинических исследований в Бразилии. И они будут сведены воедино по остальным странам. У нас в контракте предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%“, – подчеркнул министр.

Он добавил, что переговоры с производителем длились с сентября 2020 года (их активная часть).

Степанов уточнил, что вакцина Sinovac – это “инактивированная вакцина, которая выпускается в шприце и хранится при температуре +2 – +8 градусов”.

По словам министра, третью фазу клинических испытаний этой вакцины провели в Бразилии (13,06 тыс. добровольцев), в Индонезии (1,6 тыс. пациентов) и Турции (1,325 тыс.). Эффективность в Индонезии составила 97%, в Турции – 91%.

Степанов уточнил, что все вакцины, закупаемые за госсредства, “будут абсолютно бесплатными для всех украинцев”.

По его словам, МОЗ находится на финальной стадии подписания договоров и с другими компаниями-производителями вакцин.

(На видео – с 5:40)