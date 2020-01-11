Офис Генерального прокурора изменил квалификацию уголовного преступления, по которому было открыто производство в связи с крушением самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

“По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании МАУ военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство”, – говорится в сообщении.

Так, следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что изначально уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).