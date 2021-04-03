В субботу вечером, 3 апреля, в столице Египта – Каире организовали необычное и уникальное зрелище: "парад мумий" фараонов.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Во время мероприятия 22 древние мумии (18 царей и четырех цариц) перевезут из старого Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации, расположенный примерно в 5 километрах от их предыдущего места нахождения.

Зрелищное мероприятие получило название “Золотой парад фараонов”.

Свидетелями исторической процессии, которая пройдет по улицам Каира, станут толпы людей.

На организацию мероприятия потратили несколько миллионов долларов. Власть предусмотрела строгие меры безопасности (как дань уважения к царской крови и статусу национальных реликвий).

Мумии торжественно провезут по улицам Каира в хронологическом порядке правления фараонов: начиная от Секененра Таа II (фараона 17-й династии) и заканчивая Рамзесом IX (правил в XII веке до нашей эры).

Одной из ключевых достопримечательностей субботнего мероприятия является мумия Рамзеса II. Это был самый известный древнеегипетский фараон. Он правил 67 лет и запомнился подписанием первого известного историкам мирного договора.

Также в новый музей перевезут мумию царицы Хатшепсут. Она была правительницей Древнего Египта, хотя по обычаям того времени женщины обычно не становились фараонами.

Каждую мумию перевезут на специальном украшенном катафалке, оснащенном амортизаторами. Катафалки будут окружены кортежем, в который вошли копии древних боевых колесниц, запряженных лошадьми.

Несмотря на древние методы мумификации, благодаря которым останки фараонов хорошо хранятся, для перевозки мумии поместили в специальные заполненные азотом ящики. Это должно защитить их от внешних воздействий.

Дороги, по которым проследует процессия, выровняли, чтобы избежать тряски.

Мумии древних царей и цариц обнаружили в 1881 и 1898 годах в двух тайниках в руинах Фив – древней столицы Египта (сейчас там находится город Луксор).

Их разместили в Египетском музее. В течение последнего века мумии могли там видеть туристы со всего мира.

Власти Египта рассчитывает, что новый музей, который полностью откроют уже в этом месяце, поможет оживить туризм в стране (основной источник иностранной валюты для страны).

Отрасль в последнее время значительно пострадала из-за пандемии коронавируса.

Новые экспонаты будут размещены в Зале царских мумий. Их будут демонстрировать публике уже с 18 апреля.

Зал спроектировали таким образом, чтобы создать иллюзию пребывания в Долине царей в Луксоре.