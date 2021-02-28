Об этом сообщают агентства ВВС и Reuters.
Ученые считают, что четырехколесная повозка, украшенная железными, бронзовыми и оловянными деталями, предназначалась для праздников, шествий и парадов. Есть предположение, что в ней невесты могли ехать в свой дом в рамках брачных обрядов.
Колесницу нашли у конюшен богатой древнеримской виллы на север от стен древнего города. Там раньше обнаружили останки трех лошадей.
Несмотря на то, что город Помпеи был похоронен под слоем пепла в результате извержения Везувия еще в 79 году н.э., колесница прекрасно сохранилась. Ее убранство включает изображения персонажей античной мифологии.
Ученые описывают находку как “исключительную” и такую, что “отлично сохранилась”.
Они предполагают, что вилла, где обнаружили колесницу, принадлежала высокопоставленному военному или гражданскому чиновнику.
Колесница была обнаружена еще 7 января, и с тех пор археологи занимались ее раскопками. Хрупкость материалов значительно усложнила их задачу.
“Это удивительное открытие, которое способствует нашему пониманию древнего мира”, – подчеркнул директор парка Помпеи Массимо Осанна.
СПРАВКА. Крупный древнеримский город Помпеи был погребен под многометровым слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 года н.э. В тот момент в нем проживали около 13 тысяч человек.
Сейчас — это музей под открытым небом, на территории которого постоянно проходят раскопки. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Ранее европейские ученые с помощью 3D-моделирования реконструировали один из домов в древнеримском городе, уничтоженном во время извержения вулкана Везувия.
- Команда археологов обнаружила при раскопках в Помпеях конюшню древнеримского офицера с останками нескольких лошадей.
- Кроме того, команда археологов обнаружила при раскопках в Помпеях древнее святилище (или ларарий), которому 2000 лет.