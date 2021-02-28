Во время раскопок в древнем городе Помпеи, уничтоженном при извержении вулкана Везувий, археологи обнаружили уцелевшую древнеримскую колесницу, которая использовалась для церемоний.

Об этом сообщают агентства ВВС и Reuters.

Ученые считают, что четырехколесная повозка, украшенная железными, бронзовыми и оловянными деталями, предназначалась для праздников, шествий и парадов. Есть предположение, что в ней невесты могли ехать в свой дом в рамках брачных обрядов.

Колесницу нашли у конюшен богатой древнеримской виллы на север от стен древнего города. Там раньше обнаружили останки трех лошадей.

Несмотря на то, что город Помпеи был похоронен под слоем пепла в результате извержения Везувия еще в 79 году н.э., колесница прекрасно сохранилась. Ее убранство включает изображения персонажей античной мифологии.

Ученые описывают находку как “исключительную” и такую, что “отлично сохранилась”.

Они предполагают, что вилла, где обнаружили колесницу, принадлежала высокопоставленному военному или гражданскому чиновнику.

Колесница была обнаружена еще 7 января, и с тех пор археологи занимались ее раскопками. Хрупкость материалов значительно усложнила их задачу.

“Это удивительное открытие, которое способствует нашему пониманию древнего мира”, – подчеркнул директор парка Помпеи Массимо Осанна.

СПРАВКА. Крупный древнеримский город Помпеи был погребен под многометровым слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 года н.э. В тот момент в нем проживали около 13 тысяч человек.

Сейчас — это музей под открытым небом, на территории которого постоянно проходят раскопки. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.