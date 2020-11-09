Уважаемые представители СМИ, приглашаем Вас на открытие выставки трипольской артефакта от ГС “Народный Музей Украины” – “Трипольская улыбка” в Музее Становление украинской нации.

Открытие выставки состоится 11 ноября в 14:00.

Локация: Музей “Становление украинской нации”, ул. Лаврская, 27

(Вход с тыльной стороны мемориала Родина-Мать), г. Киев, Украина.

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Общественный союз “Народный Музей Украины” впервые публично представит уникальных артефакт – “Трипольскую Улыбку” из коллекции “Колыбель цивилизаций” – сборника, посвященного древний цивилизации трипольцев украинцев, живших в пределах современной Украины 7000 – 2000 лет до н.э.

Название экспоната напрямую с изображением на нем – визуально 4 овалы похожи на лицо с улыбкой. Такой жизнеутверждающий символ является актуальным и нужным современным украинцам в контексте антиукраинской цивилизационной войны, задача которой – не только захват территорий, но и уничтожение украинской идентичности, несколько тысячелетней тяглости украинской истории и культуры.

“Трипольская Улыбка” – самая древняя улыбка в мире. По оценке доктора исторических наук Михаила Видейко, возраст “Трипольской Улыбки” — 4100 – 4000 лет до н.э. Экспонат является конической миской с двусторонней росписью темно-коричневой краской по светло-коричневому ангобу. По разным версиям, в форме улыбки изображены различные лунные фазы (8 изображений полнолуния, 6 в фазе роста и 6 – старение, всего 20 изображений).

“Трипольская Улыбка” будет экспонироваться в “Музее Становление украинской нации” в течение одного года.

Сверхцель Общественного Союза “Народный Музей Украины” – через исследования и публичную презентацию фундаментальных достижений украинского культурного наследия формировать актуальные, соответствующие историческому прошлому ценности и идейно-ментальные приоритеты современных украинцев как потомков высокоразвитых и высокодуховных предков. Такие основополагающие мировоззренческие видения являются преждевременными не только в культурном, но и в информационном контексте безопасности нынешнего состояния Украины.

Участники презентации и пресс-конференции:

Леся Воронюк — куратор выставки “Колыбель цивилизаций”.

Галан Валерий Васильевич — идеолог проекта и основатель Музея “Становление украинской нации”.

Видейко Михаил Юрьевич — доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Музея “Становление украинской нации”.

Список участников будет дополнен, о чем мы сообщим дополнительно.

На презентации проекта будут присутствовать представители Министерства культуры, музейной сферы, Управление культуры, туризма и охраны культурного наследия, Украинского культурного фонда, Департамента культуры КГГА.