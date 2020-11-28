Американская авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину фармацевтической компании Pfizer против коронавируса на склады в США и Европе.

Об этом пишет Fox News.

United в рамках “первой массовой воздушной перевозки вакцины” будет курсировать между Брюссельским международным аэропортом и Чикагским международным аэропортом О’Хара.

Pfizer расширил складские помещения на определенных распределительных площадках в Плезант-Прери (Висконсин) и Карлсруэ (Германия).

Фармацевтическая компания планирует использовать замороженные хранилища размером с чемодан в грузовых самолетах и грузовиках для распространения вакцины по всему миру.

United Airlines будет разрешено перевозить в пять раз больше сухого льда, чем обычно разрешено на борту, для поддержания вакцины при необходимой низкой температуре.

Отмечается, что другие грузовые и пассажирские авиакомпании также начали подготовку к будущим поставкам вакцин.