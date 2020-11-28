Об этом пишет Fox News.
United в рамках “первой массовой воздушной перевозки вакцины” будет курсировать между Брюссельским международным аэропортом и Чикагским международным аэропортом О’Хара.
Pfizer расширил складские помещения на определенных распределительных площадках в Плезант-Прери (Висконсин) и Карлсруэ (Германия).
Фармацевтическая компания планирует использовать замороженные хранилища размером с чемодан в грузовых самолетах и грузовиках для распространения вакцины по всему миру.
United Airlines будет разрешено перевозить в пять раз больше сухого льда, чем обычно разрешено на борту, для поддержания вакцины при необходимой низкой температуре.
Отмечается, что другие грузовые и пассажирские авиакомпании также начали подготовку к будущим поставкам вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Ранее американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.