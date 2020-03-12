Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие картины перенесут в наши дни. Будут ли новые сюжетные повороты, пока неизвестно.

По предварительным данным, режиссером нового проекта станет Карин Кусама, которая сняла не самый плохой ужастик “Тело Дженнифер”, а за сценарий будут отвечать Мэтт Манфреди (он работал над экранизацией сериала “Пацаны”) и Фил Хэй (создал сценарий “Призрачного патруля”).

Первая экранизация “Дракулы” вышла в 1931 году. До 2020 года вышло более 15 экранизаций, включая ленты, снятые по мотивам романа. В январе 2020-го на телеканале ВВС вышел мини-сериал “Дракула”.