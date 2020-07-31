Университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса. Ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

При этом, Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных Постановлением правительства № 641. В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

– для студентов 1 курса (ОС Бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

– для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

– для студентов ОС Магистр первого года обучения – в период с 11 по 15 сентября 2020 года.