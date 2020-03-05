Сенатор США Элизабет Уоррен объявила о выходе из борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии.

Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что сенатор США Элизабет Уоррен планирует выйти из борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии.

В четверг, 5 марта, политик выступила с официальным заявлением о том, что прекращает свое участие в президентской гонке.

“Наша работа продолжается, борьба продолжается, и большие мечты никогда не умирают. От всего сердца, спасибо”, — написала она, прикрепив к посту стенограмму своего обращения к кампании.

“Я хочу начать с новостей. Я хочу, чтобы все вы сначала услышали это, и я хочу, чтобы вы услышали это прямо от меня: сегодня я приостанавливаю нашу кампанию. Я знаю, как тяжело вы все работали. Итак, от всего сердца, спасибо за все, что вы вложили в эту кампанию”, — отметила она в своем обращении.

Уоррен рассказала, что за время участия в гонке волонтеры и сотрудники ее кампании провели 22 млн мероприятий по всей стране, совершили 20 млн звонков и отправили избирателям 42 млн электронных писем. На поддержку кампании удалось собрать 112 млн долларов от 1,25 млн человек.

“Мы показали, что женщина может встать, удержать свою позицию и оставаться верной себе — несмотря ни на что”, — подчеркнула Уоррен.

Стоит отметить, что сенатор не выразила поддержку ни одному из оставшихся претендентов в кандидаты от Демократической партии. Ранее ее оппоненты Майкл Блумберг и Питт Буттиджич сняли свои кандидатуры на выборах президента в пользу Джо Байдена.