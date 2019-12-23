Об этом #Буквам рассказал экономист Алексей Кущ.

“Нацбанк фактически выкупает всю валюту по фиксированому курсу. Тем самым НБУ полностью опроверг свою позицию относительно так называемого рыночного, или “плавающего” курса гривны. То есть сейчас нет никакого “плавающего” курса гривны – Национальный банк пытается его удержать на определенной отметке”, – рассказал экономист.

По его словам, укрепление курса гривны будет расти по мере того, как будет разрастаться пирамида ОВГЗ – когда нерезиденты массово скупают государственные бумаги. Это может продолжаться еще несколько месяцев.

“Что может помешать курсу укрепляться? Ему может помешать какой-то глобальный кризис, когда нерезиденты начнут забирать свои капиталы из стран, что развиваются, в том числе, и из Украины. И тогда этот приток спекулятивной валюты превратится в отток валюты из нашей страны и гривна, наоборот, начнет сыпаться”, – отмечает Алексей Кущ.

Он также считает, что укреплению гривны может помешать политика Правительства – экономикоцентричная политика.

“То есть Правительство как-то найдет диалог с Национальным банком на уменьшение учетной ставки ниже 10 % – это тоже может изменить токсичный тренд ревальвации на медленный тренд девальвации. Это позволило бы оживить нашу экономику, бюджетный процесс”, – заявил Кущ.

“Но то Правительство, которое мы сейчас имеем, фактически является креатурой лобби инвестиционных банкиров. Поэтому я не ожидаю, что это Правительство будет внедрять экономикоцентричную политику. Скорее в 2020 году Кабмин попытается клонировать ситуацию начала 2019 года, когда в Украину стали массово заходить скупщики ОВГЗ”, – отмечает экономист.

Алексей Кущ также заявил, что кредит МВФ при таком притоке спекулятивной валюты, когда Нацбанк выкупает более 1,5 млрд долларов за месяц, не указывает на факторы, которые бы показали, что кредит МВФ нам чрезвычайно важен.

“Он был бы кстати при изменении монетарно-курсовой парадигмы – если бы мы начали сокращать рост этой “пирамиды” и частично бы заменили эту пирамиду ОВГЗ кредитом МФВ – это позволило бы притормозить укрепление гривны и немного реанимировать экономику. Но этот кредит не выгоден спекулянтам. Минфин говорит о необходимости кредита МВФ – но никаких обоснований для него нет. Для финансовых спекулянтов кредит МВФ – это страховка. Например, если через полгода ситуация обрушится – пирамида ОВГЗ будет разрушена, спекулянты начнут забирать свои деньги назад. Тогда они начнут покупать валюту и гривна начнет девальвировать. Вот тогда кредит МВФ для них сработает как страховка. То есть у Национального банка будет ресурс, чтобы не дать гривне сильно девальвировать”, – подытожил Алексей Кущ.