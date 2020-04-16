Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) во многих случаях делает вид, что выполняет предписания карантина, но в реальности это происходит лишь частично.

Об этом в комментарии #Буквам рассказал религиовед Юрий Черноморец.

По его словам, в Европе заметили, что храмы и больницы стали местами распространения коронавируса.

“В Украине эта тенденция особенно подтверждается там, где храмы не пошли на ограничения, введенные властью. УПЦ МП во многих случаях делает вид, что выполняет предписания карантина, но в реальности это происходит лишь частично”, – отмечает Черноморец, подчеркивая, что для монахов риск заразиться оказался большим, потому что они в постоянном контакте из-за участия в службах, трапезах, в контакте с монастырским начальством, с политиками и спонсорами.

“От начальства заразились рядовые монахи, сейчас вирус начинает проявляться у тех студентов семинарии, которые пели в хоре. Фактически катастрофическая ситуация в Киево-Печерской лавре, по всей Тернопольской области, на Буковине, в Полтавской области. Во всех случаях заражения было пренебрежение предписаниями карантина”, – рассказывает Черноморец.

Религиовед привел в пример инцидент – в Полтавской области умерла мама священника, но он, будучи зараженным и зная о диагнозе, продолжал служить. Сейчас можно ожидать вспышки в Святогорской лавре в Донецкой области, там все люди стоят в храмах так, как-будто вообще в стране нет эпидемии.

“Конечно же, здесь вера подменяется суеверием, рудиментами языческого мировоззрения. Для магического языческого сознания характерна надежда на особое защищенное пространство, невозможность заразиться во время эпидемий. Жаль, что такая религиозная психология вытеснила понимание необходимости личной связи с Богом, ответственности перед Ним за жизнь ближнему”, – отмечает Юрий Черноморец.

Он подчеркивает, что Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) ввела радикальный карантин. Но еще до этого в Тернопольской области от приезжих заробитчан успели заболеть несколько священников и много простых верующих.

“Сейчас УГКЦ пропагандирует лозунг “Оставайтесь дома” и активно объясняет мирянам все особенности духовной жизни без храма. Католическая духовность предполагает большую возможность общения с Богом без материальных носителей, поэтому здесь нет больших проблем для того чтобы быть в онлайне или в семейном кругу на праздники. У протестантов также духовная жизнь без храма налаживается легко”, – рассказывает Юрий Черноморец.

По его словам, у греко-католиков, православных ПЦУ и всех украинских христиан “нет той склонности к фактическому лицемерию, которое наблюдаем в УПЦ МП”.

Дело в том, что именно эта юрисдикция постоянно говорит одно, а делает другое. Сейчас тоже видим систематические обманы центральной и местной властей относительно соблюдения карантина. Это их особая проблема”, – отмечает религиовед.

“Украинские власти ожидала что на этой неделе УПЦ МП примет решение о переносе “Радоницы” (“гробков”) на субботу перед Троицей, как это сделала ПЦУ. Но такое решение не принято, а между тем – это еще большая опасность, чем на Пасху. И поэтому власть вынуждена прибегать к блокированию кладбищ, о чем уже и заявил (мэр Киева) Кличко”, – подытожил Юрий Черноморец.