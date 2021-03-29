Украинская православная церковь Московского патриархата устроила в Успенском соборе Киево-Печерской лавры многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса.

Об этом сообщают пресс-служба Києво-Печерской лавры и “Центр информации УПЦ”.

В лавре проинформировали, что 28 марта митрополит Онуфрий провел всенощное бдение к празднику Собора преподобных Печерских.

“Центр информации УПЦ” в Facebook также сообщил, что участие в богослужении приняли “тысячи верующих” и завершилось оно молитвой против коронавируса.

“За богослужением была возведена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровления больных”, — говорится в сообщении.

Как все это происходило, можно увидеть в фоторепортаже, опубликованном на сайте лавры. Все присутствующие не соблюдали дистанцию, ни на одном нет защитной маски.

Заметим, что после публикации пресс-релиза о событии УПЦ МП удалила фотографии, на которых можно заметить значительное количество прихожан, не соблюдающих карантинные меры.

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