Об этом сообщают пресс-служба Києво-Печерской лавры и “Центр информации УПЦ”.
В лавре проинформировали, что 28 марта митрополит Онуфрий провел всенощное бдение к празднику Собора преподобных Печерских.
“Центр информации УПЦ” в Facebook также сообщил, что участие в богослужении приняли “тысячи верующих” и завершилось оно молитвой против коронавируса.
“За богослужением была возведена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровления больных”, — говорится в сообщении.
Как все это происходило, можно увидеть в фоторепортаже, опубликованном на сайте лавры. Все присутствующие не соблюдали дистанцию, ни на одном нет защитной маски.
Заметим, что после публикации пресс-релиза о событии УПЦ МП удалила фотографии, на которых можно заметить значительное количество прихожан, не соблюдающих карантинные меры.
Было:
Стало:
- В марте прошлого года в Виннице несколько тысяч прихожан УПЦ Московского патриархата устроили крестный ход “Торжество православия”, чтобы победить коронавирус и другие болезни.
- В том же месяце священники УПЦ Московского патриархата облетели на вертолете Одессу и Запорожье, чтобы прочитать молитву против коронавируса COVID-19.