Управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, несмотря на призывы президента Владимира Зеленского не идти в церковь на Пасху, позвал верующих прийти в храм на территории Киево-Печерской Лавры и получить благодатный огонь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви (МП, – ред.) доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома”, – говорится в сообщении.

В связи с этим, он призвал “всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру”.

“Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим. Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому ощутить радость величайшего праздника – Пасхи Христовой”, – добавил Антоний.