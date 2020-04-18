Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Завтра, с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви (МП, – ред.) доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома”, – говорится в сообщении.
В связи с этим, он призвал “всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру”.
“Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим. Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому ощутить радость величайшего праздника – Пасхи Христовой”, – добавил Антоний.
- Ранее Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в этом году Украина может не получить Благодатный огонь из храма Гроба Господня (Иерусалим). Он объяснил, что были предложения нанять чартер. Но, по мнению Епифания, лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей.