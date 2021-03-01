Об этом он написал в Facebook директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

По его словам, девочка родилась с патологией кишечника, проблему трижды пытались устранить, но сложные хирургические вмешательства ухудшили состояние ребенка. У девочки развилась кишечная спаечная непроходимость. Она страдала от боли, которая сопровождалась рвотой.

“Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали состояние. Без еще одной операции девочка не просто страдала бы, был риск возникновения острой кишечной непроходимости и даже некроза, а это уже вопрос жизни. Устранение спаек открытым способом, которых уже было три, в дальнейшем грозило возникновением новых”, – отметил Самчук.

Он написал, что в развитых странах такие патологии устраняют с помощью роботизированных систем Da Vinci. Малоинвазивные хирургические технологии минимизируют развитие спаечного процесса в будущем. Поэтому, узнав о Da Vinci во львовской больнице, родители девочки обратились за помощью.

“С помощью Da Vinci наши специалисты сделали три прокола размером по восемь миллиметров каждый. В брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображение в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще две “руки” и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей”, – описал операцию директор больницы.

Ликвидация спаек заняла почти 3 часа. Медики уверяют, что состояние девочки удовлетворительное.

“Ее больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме”, – сообщил Самчук.