Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях" (№2362), или законопроект Бужанского.

Об этом он написал в Facebook.

По словам уполномоченного, законопроект, внесенный “слугой народа” Максимом Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве.

“Во-первых, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Министерство образования и науки в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы наши дети с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке. Принятие законопроекта 2362 лишит школьников такой возможности, а следовательно, поставит их в заведомо худшие условия в реализации индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. Во-вторых, проект позволяет и после 2023 преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству – 20%). В-третьих, во всех школах Украины можно будет преподавать “один или несколько предметов”, в том числе, на русском языке”.

По словам Тараса Креминя, утверждение Бужанского, что законопроект “направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств”, не соответствуют действительности.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект “слуги” Бужанского, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен.

Также профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.

По словам уполномоченного, законопроект Максима Бужанского уже вызвал общественные реакцию и протесты, “игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям”.

Как известно, 16 мая 2019 года был опубликован закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. В этом законе речь идет о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.

Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон, так как “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”.

Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский считает, что этот закон “направлен на дискриминацию носителей других языков”, в первую очередь русскоязычных. 10 декабря 2019 Бужанский сообщил, что внес в Парламент законопроект о признании закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” утратившим силу.