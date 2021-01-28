Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.
Он отметил, что всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году.
“Организовать первый референдум можно после подписания законопроекта “О народовластии через всеукраинский референдум” президентом Украины Владимиром Зеленским. Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины” , – отметил Стефанчук.
- Накануне Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. #Буквы рассказывали, что он предусматривает.
- ВО “Батькивщина” планирует инициировать проведение референдумов по пяти вопросам, среди которых – легализация медицинского каннабиса и продажа земли сельскохозяйственного назначения.