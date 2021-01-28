Всеукраинский референдум могут провести в Украине уже в 2021 году.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Он отметил, что всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году.

“Организовать первый референдум можно после подписания законопроекта “О народовластии через всеукраинский референдум” президентом Украины Владимиром Зеленским. Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины” , – отметил Стефанчук.