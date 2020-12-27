Об этом сообщают #Буквы. 

На днях ураган “Белла” принес проливной дождь и сильный ветер в большую часть Великобритании. По данным службы BBC, в некоторых местах скорость ветра достигала 170 км/ч.

Непогода мешала движению транспорта. Произошло затопление улиц, трасс и железнодорожных путей. Из-за затопления, падения деревьев и мусора движение поездов и автомобилей местами было заблокировано.

Из-за обильных дождей уровень воды в реках поднимался значительно выше нормы. В Йорке установили защиту от наводнений, а на берегу реки в Бедфордшире жителям 1,3 тысячи домов посоветовали эвакуироваться.

В Уэльсе из-за урагана были обесточены более 20 тысяч домов. Из них почти 2000 все еще не были подключены утром воскресенья.

Фото: REUTERS

Фото: PA MEDIA

Фото: ALAN_S01 / Twitter

Впоследствии ураган обрушился на север Франции. Порывы ветра на побережье достигали 120 км/ч. Согласно сообщениям французского оператора Enedis, более 10 тысяч домов остались без электроснабжения в результате непогоды, пишет Reuters.

В воскресенье “Белла” свирепствует над Нидерландами. По информации издания NL Times, порывы ветра достигают 110 км/ч. Метеорологический институт KNMI объявил желтый уровень опасности. Предупреждают об ухудшении погодных условий, осложнения движения транспорта и возможном падении деревьев.

Теперь, как ожидается, от урагана пострадает Бельгия. Королевский метеорологический институт прогнозирует порывы ветра 80-100 км/ч на суше и 100-120 км/ч на побережье. В нескольких провинциях объявили об оранжевом уровне опасности на дорогах из-за возможного образования гололеда, пишет The Brussels Times.