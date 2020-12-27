Мощный ураган "Белла" бушует в странах Европы. В Великобритании и Франции сильный ветер повалил деревья и обесточил тысячи зданий. Теперь непогода обрушилась на Нидерланды и Бельгию.

Об этом сообщают #Буквы.

На днях ураган “Белла” принес проливной дождь и сильный ветер в большую часть Великобритании. По данным службы BBC, в некоторых местах скорость ветра достигала 170 км/ч.

Непогода мешала движению транспорта. Произошло затопление улиц, трасс и железнодорожных путей. Из-за затопления, падения деревьев и мусора движение поездов и автомобилей местами было заблокировано.

Из-за обильных дождей уровень воды в реках поднимался значительно выше нормы. В Йорке установили защиту от наводнений, а на берегу реки в Бедфордшире жителям 1,3 тысячи домов посоветовали эвакуироваться.

В Уэльсе из-за урагана были обесточены более 20 тысяч домов. Из них почти 2000 все еще не были подключены утром воскресенья.

Впоследствии ураган обрушился на север Франции. Порывы ветра на побережье достигали 120 км/ч. Согласно сообщениям французского оператора Enedis, более 10 тысяч домов остались без электроснабжения в результате непогоды, пишет Reuters.

В воскресенье “Белла” свирепствует над Нидерландами. По информации издания NL Times, порывы ветра достигают 110 км/ч. Метеорологический институт KNMI объявил желтый уровень опасности. Предупреждают об ухудшении погодных условий, осложнения движения транспорта и возможном падении деревьев.

Теперь, как ожидается, от урагана пострадает Бельгия. Королевский метеорологический институт прогнозирует порывы ветра 80-100 км/ч на суше и 100-120 км/ч на побережье. В нескольких провинциях объявили об оранжевом уровне опасности на дорогах из-за возможного образования гололеда, пишет The Brussels Times.