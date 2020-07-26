Ураган "Ханна" обрушился на юг Техаса, и чиновники предупредили об опасном для жизни, сильных ветрах и проливных дождях.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Губернатор Грег Эбботт выдал предупреждение о стихийных бедствиях для 32 округов, заявив, что вспышка коронавируса усложнит работу служб по чрезвычайным ситуациям.

Ураган “приземлился” на острове Падре в субботу и теперь бушует в регионе между Корпус-Кристи и Браунсвиллом.

Сообщается, что скорость ветра достигает 90 миль в час (145 км/ч). Шторм срывает крыши домов.

Национальный центр ураганов (NHC) предупредил, что “опасный для жизни штормовой нагон продолжится вдоль участков побережья Техаса от Порт-Мэнсфилда до Сарджента”.

Ожидается, что шторм охватит в основном район Хьюстона.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что его администрация внимательно следит за ситуацией.