На южное побережье США обрушился ураган «Зета», вследствие чего у более чем миллиона местных жителей отключили электроэнергию. В штате Луизиана есть погибшие вследствие непогоды.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Власти штата сообщили о двух летальных случаях. В Новом Орлеане в результате стихии погиб 55-летний мужчина. Его ударило током после того, как ветер повалил электроопору.



В разных районах совершенно разный уровень разрушений и затоплений.

Синоптики обратили внимание на то, что это самый сильный ураган на суше в континентальной части США за более чем 100 лет.

В Национальном центре ураганов сообщили, что скорость ветра уменьшилась со 180 до 130 км/ч. На данный момент стихия продвигается через Луизиану вглубь штатов Миссисипи и Алабама “с опасным штормовым валом, мощными порывистыми ветрами и ливнями”. Синоптики предупреждают о возможных торнадо в Алабаме, а также Флориде.