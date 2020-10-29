Об этом сообщает американский телеканал ABC News.
Власти штата сообщили о двух летальных случаях. В Новом Орлеане в результате стихии погиб 55-летний мужчина. Его ударило током после того, как ветер повалил электроопору.
#Zeta damage in Marrero pic.twitter.com/JXKRf7UfoM
— Jennifer Crockett (@CrockettWDSU) October 28, 2020
В разных районах совершенно разный уровень разрушений и затоплений.
Синоптики обратили внимание на то, что это самый сильный ураган на суше в континентальной части США за более чем 100 лет.
В Национальном центре ураганов сообщили, что скорость ветра уменьшилась со 180 до 130 км/ч. На данный момент стихия продвигается через Луизиану вглубь штатов Миссисипи и Алабама “с опасным штормовым валом, мощными порывистыми ветрами и ливнями”. Синоптики предупреждают о возможных торнадо в Алабаме, а также Флориде.
- Ранее сообщалось, что один из самых мощных ураганов в истории США “Лаура” достиг побережья страны и ударил по штату Луизиана.