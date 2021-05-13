Сьогодні, 13 травня, мусульмани святкують Ураза-байрам, або Ід-аль-Фітр – Свято розговіння, яке відзначається на честь закінчення посту в місяць Рамадан.

Про це розповідають #Букви.

Ураза-байрам почали святкувати 12 травня із заходом сонця і продовжать до кінця сьогоднішнього дня, 13 травня.

Історія свята

Ураза-байрам – одне з найдавніших мусульманських свят. Його відзначали ще за часів пророка Мухаммеда, у 624 році. На арабській мові свято називається Ід-аль-Фітр, що перекладається як “свято припинення посту”.

Що являє собою свято Ураза-байрам?

Це свято є другим найважливішим поряд із Курбан-байрамом. У мусульманських країнах Ураза-байрам, так само як і Курбан-байрам – вихідний день, а в деяких країнах його відзначають кілька днів поспіль.

У цей день віряни вітають один одного словами “Ід мубарак!” (Благословенного свята!).

До цього дня зазвичай ретельно готуються: роблять прибирання, готують святкові страви з баранини, телятини, подають випічку та десерти. В цей день варто робити добрі справи, наприклад, подати милостиню нужденним – закят-аль-фітр.

З нагоди Ураза-байраму віряни надягають кращий одяг і ходять у гості, відвідують могили родичів.

У цей день прийнято радіти та веселитися: діти беруть участь у забавах, ходять до сусідів, де їх пригощають солодощами.