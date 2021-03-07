Изощренная атака на программное обеспечение электронной почты Microsoft может перерасти в глобальный кризис кибербезопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уже по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с ходом расследования, преступники стремятся заразить как можно больше компьютеров, прежде чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.

По данным Huntress, фирмы из Элликотт-Сити, штат Мэриленд, специализирующейся на кибербезопасности, злоумышленники пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.

Быстро нарастающая киберугроза также вызвала обеспокоенность у сотрудников Службы национальной безопасности США. Исследователи говорят, что на заключительных этапах хакеры, по-видимому, автоматизировали процесс и за считанные дни собрали десятки тысяч новых жертв по всему миру.

“Мы предпринимаем ответные меры правительства для оценки и устранения последствий. Это активная угроза, которая все еще развивается, и мы призываем сетевых операторов отнестись к ней очень серьезно”, – заявил официальный представитель Белого дома.