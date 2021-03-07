Об этом сообщает Bloomberg.
Уже по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft.
По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, знакомого с ходом расследования, преступники стремятся заразить как можно больше компьютеров, прежде чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.
По данным Huntress, фирмы из Элликотт-Сити, штат Мэриленд, специализирующейся на кибербезопасности, злоумышленники пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.
Быстро нарастающая киберугроза также вызвала обеспокоенность у сотрудников Службы национальной безопасности США. Исследователи говорят, что на заключительных этапах хакеры, по-видимому, автоматизировали процесс и за считанные дни собрали десятки тысяч новых жертв по всему миру.
“Мы предпринимаем ответные меры правительства для оценки и устранения последствий. Это активная угроза, которая все еще развивается, и мы призываем сетевых операторов отнестись к ней очень серьезно”, – заявил официальный представитель Белого дома.
- Ранее сообщалось, что более 20 тысяч организаций в США стали жертвами масштабной хакерской атаки из-за уязвимости в программе Microsoft для обмена сообщениями Exchange Server.
- На этой неделе компания Microsoft выступила с заявлением и обвинила в атаке связанную с Китаем хакерскую группу Hafnium.