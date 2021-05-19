Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Постанова уряду припиняє дію завтра, 20 травня.

Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. І, відповідно, не зобов’язує “Нафтогаз” продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною”, – наголосив Шмигаль.

Очільник Уряду зауважив, що це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу, який нарешті дасть можливість місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду.

“Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно”, – додав прем’єр.

Шмигаль також доручив Мінрегіону та Міненергетики протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між Урядом та мерами українських міст. Міністерства мають надати пропозиції щодо законопроєкту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ.