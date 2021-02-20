Правительство Джонсона искажает реалии жизни британцев после Brexit

Прошло семь недель с тех пор, как Великобритания завершила свой выход из Европейского Союза, и торговое соглашение Бориса Джонсона после Brexit вступило в силу. Однако критики уверены, что правительство Джонсона не освещает реальную картину жизни британцев после Brexit.

Об этом сообщает CNN.

Энди Траст 20 лет экспортирует рыбу с Корнуолла в континентальную Европу. Однако события последних семи недель заставили его подумать об отказе от поставок в ЕС.

“Стоимость отправки рыбы в Европу выросла более чем в три раза. Это может уничтожить британское рыболовство”, – говорит он.

Британские экспортеры борются с новыми торговыми барьерами. В некоторых случаях заказ замедляется из-за оформления документов, в других – свежая продукция не смогла вовремя добраться до места назначения и испортилась. Все это является прямым результатом политического решения Великобритании оставить единый рынок ЕС и Таможенный союз.

Для компаний, которые построили свой бизнес на беспрепятственном доступе к этому рынку, установленные барьеры имели большие последствия. Несмотря на то, что эти компании имели года, чтобы подготовиться к Brexit, торговое соглашение было согласовано только 24 декабря и вступило в силу 1 января.

Британцы были уверены, что правительство будет делать все, чтобы помочь обедневшим компаниям. Однако критики опасаются, что администрация Джонсона умыла руки, а сам премьер-министр назвал трудности не больше, чем “проблемами прорезывания зубов”.

“Только некоторые проблемы, которые мы наблюдаем сейчас, можно законно охарактеризовать как “проблемы с прорезыванием зубов”. Да, некоторые фирмы сталкиваются с корректировкой … Это подрывает способность компаний к успешной торговли”, – говорит Адам Маршалл, директор Британских торговых палат.

В минувшие выходные министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что он понимает, что некоторые компании борются с внезапными изменениями, но он предложил развивать торговлю с другими странами.

Однако не все компании могут торговать с отдаленными странами. К примеру, фирмы, торгующие рыбой и морепродуктами, не смогут экспортировать их на большие расстояния.

“Многие предприятия считают торговлю с ЕС азартной игрой с высоким уровнем риска. Торговая система является дорогой, сложной, медленнее и ненадежной. Для наших европейских клиентов, которым требуются поставки таких продуктов, как лосось, срок годности которых ограничен, надежность – это все”, – говорит Джеймс Визерс, исполнительный директор лоббистской группы “Scotland Food and Drink”.

Для торговли с ЕС британским фирмам необходимо предъявить множество документов, подтверждающих происхождение товара, а также соответствие санитарным стандартам. Иногда процесс оформления таможенных документов и их проверки занимает критически много времени. Европейские партнеры отказываются от сотрудничества с Великобританией и ищут поставщиков из других стран.

В то же время для определения влияния торговой сделки на бизнес необходимо подождать определенное количество времени и сравнить показатели. В британском правительстве предлагают анализировать это через 10 лет. Однако предприниматели протестуют, ведь некоторые фирмы на грани банкротства.

Анна Ержевська, основатель “Trade and Borders”, консалтинговой компании, которая помогает экспортерам и импортерам по всей Европе, отметила, что ситуация обострится в апреле, когда Европа постепенно начнет возрождать туризм и сферу общественного питания. Возникнет необходимость в поставках продовольствия. Если правительство Джонсона не урегулирует поставки товаров с ограниченным сроком хранения, то ЕС начнет торговлю с другими странами.

Похоже, правительство пока не готово искать компромисс.

“В политическом плане правительство приняло решение предоставить приоритет регуляторной автономии перед экономической интеграцией с ЕС, и торговый договор это показывает – он ​​фактически не способствует торговли”, – говорит Сэм Лоу, старший научный сотрудник Центра европейских реформ.

Сейчас значительные изменения в основном коснулись тех, кто экспортирует товары. Однако эксперты уверены, что соглашение повлияет на отрасль услуг Великобритании.

“Когда мы выйдем из карантина, и британские актеры, музыканты и люди, которые предоставляют профессиональные услуги, начнут искать работу в Европе, они будут введены в мир виз, разрешений на работу и европейских посольств”, – говорит Лоу.

Также отмечается, что с 1 января миллиарды евро в торговле акциями перешли в Амстердам из Лондона. Это не критично влияет на финансовый статус столицы, хотя ситуация может в корне измениться и повредить будущим внутренним инвестициям.

“Возможно, будет более тесное сотрудничество, но я пока сомневаюсь. Правительство не признает, что проблема существует. Они уменьшают ее и говорят ждать 10 лет. И что люди, которые сейчас страдают, должны делать в течение этого времени?”, – говорит Ананд Менон, профессор европейской политики в Лондонском Королевском колледже.

Саймон Ашервуд, профессор политики в Университете Суррея, более положительно оценивает ситуацию. Он уверен, что необходимо подождать несколько лет и оценить влияние сделки на экономику. Вполне возможно, что Великобритания сможет наладить эффективную торговлю с ЕС. Однако профессор уверен, что сокращение торговли в течение следующих нескольких лет приведет к падению экономики и потери части рабочих мест.

В то же время директор коммуникаций бывшего премьер-министра Тони Блэра Аластер Кэмпбелл резко раскритиковал действия Джонсона и его команды.

“Это заставляет мою кровь кипеть. Я думаю, что они отрицают, потому что не могут справиться с последствиями своей политики. Они уничтожают некоторые из наших самых успешных отраслей”, – сказал Кэмпбелл.

Несколько депутатов, в том числе и из партии Джонсона, заявили, что получают письма от избирателей, которые разочарованы новыми правилами. Некоторые британцы не понимают, как дальше посещать ЕС, ведь никогда не оформляли визовые документы. Однако больше всего разъяренные именно предприниматели, которые думают о закрытии бизнеса.

Представители правительства заявили, что создали фонд в размере 20 млн фунтов стерлингов (28 млн долларов) для помощи малому бизнесу в приспособлении. Также планируется организовывать тренинги и вебинары для предпринимателей.

Однако торговец рыбой Энди Траст не верит в обещания власти.

“Британская общественность никогда не будет есть столько рыбы, чтобы компенсировать потерянный европейский бизнес. Борис Джонсон рассказывает о том, как инвестировать миллионы в рыбалку в течение следующих пяти лет. Через пять лет, он может уничтожить всю отрасль”, – сказал мужчина.

Великобритания – пятая по величине экономика в мире, где много талантливых людей работают в области логистики. Вполне возможно, что ситуация может улучшиться. Однако, чтобы это произошло, Борису Джонсону и его кабинету нужно будет убедить своих критиков в том, что они действуют в их интересах.