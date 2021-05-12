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Уряд підтримав законопроєкт, який допоможе додатково отримати 60 млрд гривень податків

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт Міністерства фінансів про зміни до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Среда, 12 мая 2021, 16:00

Відповідне рішення ухвалили на виїзному засіданні Кабміну.

За його словами міністра фінансів Сергія Марченка, законопроєкт дасть змогу збирати з платників додатково понад 60 млрд гривень щорічно.

“Прийняття законопроєкту дасть можливість отримати додаткові річні надходження понад 60 млрд гривень“, – наголосив Марченко.

Марченко додав, що додаткові 60 млрд податків планують отримати шляхом приведення абсолютних ставок податків до фактичного рівня макропоказників. Передбачається відповідність акцизних ставок, рентних платежів до фактичної інфляції.

Також Уряд планує протидіяти так званим “скруткам”, неповерненню валютного виторгу та боротьбі з необлікованим використанням землі та тіньовим обігом с/г продукції. Законопроєкт також передбачає підвищення ефективності справляння рентних платежів з видобування корисних копалин.

Водночас прем’єр Денис Шмигаль під час виступу наголосив на ключовій меті цього документу.

“Одразу хоч наголосити, що ми не підвищуємо загальнодержавні податки для людей чи бізнесу – зміни не торкнуться ФОПів чи малого та середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини у Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні”, – заявив прем’єр.

Законопроєкт передали на розгляд Верховної Ради. Повного тексту наразі немає.

  • Раніше стало відомо, що в Україні планують скасувати податок на додану вартість для внутрішніх авіаперевезень, а також створити національного авіаперевізника.
  • Міністерство фінансів України підтвердило #Буквам, що підготувало законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, в рамках якого пропонує оподатковувати всі автомобілі, вартість яких перевищує 1,2 млн гривень.
Теги: Минфин, Кабмин, налоги, Налоговый кодекс

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