Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко заявила, что Кабмин должен предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса.

Об этом она сообщила в интервью Главкому.

В частности, Порошенко заметила, что столица нуждается в 4 миллионах доз вакцин. В бюджете заложено 140 млн гривен на вакцину. Однако купить ее местные власти не могут, а центральные не обеспечили необходимые контракты с производителями.

“У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать СOVID-фонд на так называемую “Большую стройку”. И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: “Так где же вакцина?”, Наше правительство только начало о чем-то договариваться”, – заявила Марина Порошенко.

Она отметила, что в результате Украина получила мизерное количество вакцины, а на внутреннем рынке ее вообще купить невозможно, “потому что даже и ограниченное количество, которое была законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки”.

“Европейская Солидарность” будет требовать от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 млн грн – это возможность закупки около 1 млн доз вакцин”, – отметила Марина Порошенко.

Также она добавила, что международные СМИ уже сообщают о конечной стадии испытаний лекарств от коронавируса одной из известных фармацевтических компаний.

“Я бы здесь рекомендовала Кабинету министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией”, – добавила Порошенко.