Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, главной целью стратегии является уменьшение количества ДТП на украинских дорогах на 30% к 2024 году, а также на 50% до 2030 года. Это поможет уберечь около тысячи человеческих жизней ежегодно.
Кроме того, разработанная специалистами стратегия должна приблизить национальные показатели безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню, улучшить состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.
Основные аспекты Стратегии повышения безопасности дорожного движения:
- цифровизация и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
- развитие современной инфраструктуры безопасности;
- создание условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
- создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;
- долговременная масштабная кампания, призванная существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.
В ведомстве напомнили об эффективности автофиксации нарушений на украинских дорогах. Эксперты уже работают над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ( “Взвешивание в движении”) и Weigh Control System.
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