В среду, 21 октября, Кабинет Министров Украины принял Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2024 года.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, главной целью стратегии является уменьшение количества ДТП на украинских дорогах на 30% к 2024 году, а также на 50% до 2030 года. Это поможет уберечь около тысячи человеческих жизней ежегодно.

Кроме того, разработанная специалистами стратегия должна приблизить национальные показатели безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню, улучшить состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

Основные аспекты Стратегии повышения безопасности дорожного движения:

цифровизация и внедрение интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

развитие современной инфраструктуры безопасности;

создание условий и правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

долговременная масштабная кампания, призванная существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

В ведомстве напомнили об эффективности автофиксации нарушений на украинских дорогах. Эксперты уже работают над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ( “Взвешивание в движении”) и Weigh Control System.