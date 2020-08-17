В соответствии с указом избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, правительство республики сложило свои полномочия.

Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

В документе говорится, что в соответствии с конституцией белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.

Кабинет министров продолжит свою работу до утверждения нового состава правительства.

В тексте указа говорится, что премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия “до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности”.

Ранее глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Он отметил, что в основном правительство сформировано. При этом он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.