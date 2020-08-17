Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
В документе говорится, что в соответствии с конституцией белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кабинет министров продолжит свою работу до утверждения нового состава правительства.
Ранее глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Он отметил, что в основном правительство сформировано. При этом он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- В Беларуси объявили общенациональную забастовку. Участники акций требуют провести честные выборы и прекратить милицейское насилие.
- Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где сегодня проходит забастовка, и обратился к рабочим.