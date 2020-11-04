Об этом сообщает DPA.
13 членов правительства ушли на самоизолцию после того, как накануне министр юстиции Ник Хеккеруп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Последний раз он встречался с коллегами на прошлой неделе.
В пресс-службе Фредериксена сообщают, что тогда все члены правительства соблюдали меры безопасности. Теперь каждому придется сдать тест на коронавирус.
Также премьер сообщил, что коронавирус обнаружили также и у лидера оппозиционной Консервативной партии Сорен Папе.
- Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус что ушел на карантин после того, как узнал, что контактировал с больным COVID-19.