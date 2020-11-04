Правительство Дании во главе с премьер-министром Метте Фредериксеном переходит на дистанционную работу после того, как у министра юстиции подтвердили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает DPA.

13 членов правительства ушли на самоизолцию после того, как накануне министр юстиции Ник Хеккеруп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Последний раз он встречался с коллегами на прошлой неделе.

В пресс-службе Фредериксена сообщают, что тогда все члены правительства соблюдали меры безопасности. Теперь каждому придется сдать тест на коронавирус.

Также премьер сообщил, что коронавирус обнаружили также и у лидера оппозиционной Консервативной партии Сорен Папе.