Кабинет Министров в проекте госбюджета, предложенном ко второму чтению, предусматривает увеличение расходов на аппараты Верховной Рады и Министерства внутренних дел, а также на Офис генпрокурора.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект государственного бюджета на 2021 год теперь законопроект передали в Верховную Раду.

В течение суток на сайте Рады появился доработанный документ и дополнения к нему. Согласно им, расходная часть госбюджета на 2021 ко второму чтению была уменьшена на 2,779 трлн гривен — с 1,35 трлн в 1,347 трлн гривен.

При этом были значительно сокращены затраты на, к примеру, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (на 1,3 млрд), Министерство образования и науки (1,24 млрд), Министерство соцполитики (8,123 млрд) и др.

Некоторые другие статьи расходов наоборот предлагается увеличить. Так расходы на Аппарат Верховной Рады предусмотрено увеличить на 247 млн ​​гривен – с 2,29 млрд до 2.535 млрд гривен.

Расходы на Офис генерального прокурора предлагается увеличить на 2,034 млрд — до 11,54 млрд гривен.

Значительное увеличение расходов (797 млн ​​гривен) предлагается и на Аппарат Министерства внутренних дел Украины. В общем по этой статье теперь предусмотрены расходы 14,9 млрд гривен