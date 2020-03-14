Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта.

“Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с МОЗ, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике”, – говорится в сообщении.

В частности, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

Кроме того, Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.