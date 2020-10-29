Кабинет Министров разрешил использовать бюджетные деньги фонда борьбы с COVID-19 на проведение конкурса по производству патриотических сериалов.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

28 октября Кабинет Министров одобрил проект постановления “О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”.

Докумен позволяет использовать бюджетные средства на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления.

“Это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса”, – говорится в сообщении Минкультуры.

Согласно постановлению №592 средства должны быть использованы до конца текущего года.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, это – средства на институциональную поддержку сферы культуры, пострадавшей во время короновирусные кризиса. О новых или дополнительные средства речи не идет.

“Вчера Кабинет Министров поддержал инициированное МКИП постановление, которое согласовывает порядок и позволяет объявить питчинг патриотических сериалов. Обращаю внимание, что 100 млн гривен на проведение конкурса запланировано еще с лета, в рамках 1 млрд гривен институциональной поддержки сферы культуры. То есть речь не идет о новых или дополнительных средствах”, – написал он в Facebook.