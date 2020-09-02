Правительство будет подавать апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о принудительном взыскании с "ПриватБанка" почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль у Facebook.

Печерский райсуд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к “Приватбанку”.

Шмыгаль отметил, что сейчас ожидается полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции.

“Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу. Кабинет Министров продолжит сотрудничество с ПриватБанком и Национальным банком для защиты интересов государства и всех украинский”, – написал Шмыгаль.

Он также добавил, что решение суда не касается вопроса национализации “ПриватБанка”.

В Министерстве финансов также отреагировали на решение Печерского райсуда, заявив, что не согласны с ним.

“Министерство финансов … будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенное сегодня постановление”, – говорится в заявлении.

В Национальном банке заявили, что продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и “приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков”.

“Судебные процессы вокруг ПриватБанка продолжаются. Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы”, – говорится в заявлении НБУ.